Saúdské ženy dosáhly nepředstavitelného. Změny část země zaskočily

Postavení žen v Saúdské Arábii se pomalu mění, to pozná návštěvník už při krátké návštěvě pouštního království. Korunní princ Muhammad bin Salmán (známý také pod zkratkou MBS) ohlásil už v roce 2017 při představování své Vize 2030 plány na vyšší zaměstnanost žen a jejich zapojení do společenského života.

Žena bez šátku pracuje i v recepci hotelu Double Tree, který má českého manažera. Další mladá žena obchází po snídani hosty se zdvořilým dotazem, jak jim chutnalo a jak se jim v hotelu líbí. Mladá Saúdka tak sama oslovuje cizí muže, což by před pár lety bylo v konzervativní zemi nepředstavitelné. Aby se však cítila jistěji, nosí na obličeji chirurgickou roušku.

Žena stojí i v čele Komise pro lidská práva, která v zemi začala fungovat od roku 2005. Se 47letou Hálou bint Mazjad at-Tuwajdžiriovou se měl sejít i šéf české diplomacie Jan Lipavský, který v úterý dorazil do Rijádu na česko-saúdskoarabské obchodní fórum. Druhá strana však návštěvu české delegace na lidskoprávní komisi na poslední chvíli zrušila.

Ženy se účastnily i středečního saúdsko-českého obchodního fóra, a to na obou stranách.

Při otázce na to, jak obyvatelstvo změny přijímá, poukázal na fakt, že dvě třetiny saúdských Arabů jsou mladí lidé pod 30 let. „Mému otci je 65 let a zdá se mu, že ty změny jsou moc rychlé. Pak si ale promluvíte s někým mladým, tomu se naopak zdají strašně pomalé a nedostatečné,“ poznamenává.