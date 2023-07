Šéf americké diplomacie: Ukrajina osvobodila polovinu území dobytého Ruskem

„Už bylo získáno zpět okolo 50 procent toho, co bylo původně obsazeno,“ řekl Blinken televizi CNN.

„Stále jsou to relativně počáteční dny protiofenzivy. Je to těžké,“ prohlásil. „Neodehraje se to během příštího týdne či dvou,“ řekl o úplném osvobození Ukrajiny a upozornil, že na vývoj na bojišti je záhodno hledět spíše v perspektivě měsíců.