Severní Irsko prosperuje, ukázala studie. Zůstalo součástí jednotného trhu

Pro Severní Irsko byl rozvod Velké Británie s Evropskou unií obzvlášť náročný – země, jež se stále vyrovnává se svou nedávnou krvavou minulostí, totiž vyžaduje jemné zacházení. To aby se udusaný, místy doutnající občanský konflikt znovu nerozhořel. Takovou péči ale brexit Severnímu Irsku neposkytl a nechal ho stát široce rozkročené mezi EU a Británií.

Byť to původně vypadalo jako jasné zadělání na průšvih, nyní se ukazuje, že situace zemi i svědčí. Podle dat britského Národního statistického úřadu zaznamenalo loni ve sledovaném čtvrtletí Severní Irsko o poznání vyšší ekonomický růst než zbytek Velké Británie.

Protokol byl – a stále je – předmětem mnoha politických pří. Patřil mezi palčivé otázky, kvůli nimž se unijní a britští vyjednavači nebyli s to dohodnout se na finální podobě brexitové smlouvy, a tvrdý nesouhlas vůči němu vyjádřili i severoirští unionisté v čele s Demokratickou unionistickou stranou (DUP).

Vytvořit pevnou hranici mezi Irskou republikou a Severním Irskem bylo právě kvůli Velkopáteční dohodě nemožné, vznikla proto jakási tekutá hranice v Irském moři. Severní Irsko tak de facto zůstává členem jednotného trhu a ke kontrole zboží dochází už po vstupu na jeho území. To aby mohlo pokračovat do Irska – členské země EU.

Kvůli mírové Velkopáteční dohodě kabinet musí obsadit republikáni i unionisté a právě to DUP kvůli současné podobě brexitového nástroje odmítá. Povolební jednání proto blokuje.

I když jej od toho důrazně odrazují Evropská unie i Spojené státy, Londýn se v čele s premiérem Borisem Johnsonem nechal slyšet, že severoirský protokol plánuje nahradit jinou legislativou. Mimo jiné proto, že protokol – jak se nechal slyšet britský ministr pro brexit Conor Burns – ohrožuje Velkopáteční dohodu. Změny plánuje Londýn i přesto, že je tato pojistka pevně zasazena do brexitové rozvodové smlouvy.

Je to poněkud paradox, protože to byl právě Johnsonův kabinet, který v roce 2019 konečnou podobu brexitové smlouvy vyjednal. Premiér z Konzervativní strany tehdy opakovaně a zcela nesprávně tvrdil , že zboží mezi Severním Irskem a zbytkem Velké Británie nebude muset projít celní ani jinou kontrolou.

Místopředseda Evropské komise Maroš Šefčovič v polovině května přiblížil, že na změny severoirského protoku bude evropský blok reagovat „všemi opatřeními, jež má k dispozici“. A to by mohlo podle listu The Guardian vést k obchodní válce.