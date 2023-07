Sicílie prožívá nebývalou zkázu. Požáry si vynutily evakuaci turistů i místních

To už několik dní sužují lesní požáry. Stejně na pevninské Itálii, kterou extrémní počasí rozdělilo mezi ohněm spálený jih, a sever, který sužují prudké bouřky, i na Sicílii vybočuje počasí z běžných norem.

Stovky pacientů z nemocnice Cervello na severu Palerma byly evakuovány a přesunuty do jiného zdravotnického zařízení, jiná zdravotnická zařízení pozastavila běžné návštěvy. Plameny zasáhly také kostel kláštera Santa Maria del Gesù z 15. století, který se nachází na okraji Palerma, píše list The Guardain .

„Říkali jsme si, že je to tu v tomhle ročním období normální, takže jsme v klidu dál snídali. Pak se ale oheň posunul z kopce a hořelo přímo u silnice, u které jsme bydleli,“ pokračoval ve vyprávění. Jonas si prý sbalil potřebné věci, rychle je hodil do auta a přeběhl na pomoc personálu hotelu, který se s plameny snažil bojovat.

„Začali jsme bojovat s ohněm pod terasou pomocí kbelíků s vodou a všeho, co se dalo sehnat,“ řekl. „Krátce nato se k nám přidal místní hasič a dostali jsme ho pod kontrolu. Trvalo to asi hodinu a půl,“ říká.

Hotel zůstal nepoškozený a Roggan se svou skupinkou odletěl z ostrova těsně před uzavřením letiště v Palermu. To se znovu otevřelo až v úterý ráno. Požár ale nepřerušil jen leteckou dopravu. Silniční a železniční tepny v širokém okolí hlavní města jsou neprůjezdné. To si údajně vyžádalo život 88leté ženy z města San Martino delle Scela, ke které se kvůli požárům nemohla nedostala sanitka.

Úřady část dálnice, která vedla do města, uzavřely, protože v jejím okolí bylo hlášeno přes 55 požárů. Na pomoc v boji s plameny měly přijet stovky hasičů z jiných italských regionů.

„Něco takového jsme ještě neviděli,“ řekl italské tiskové agentuře Ansa jeden z obyvatel San Martino delle Scale. „Byli jsme obklopeni ohněm. Nemohli jsme nikam jít. Noc jsme strávili na náměstí. Byly to strašné chvíle.“

Z preventivních důvodů byli evakuováni hosté v letoviscích Donna Carmela a San Antonio a v agroturistickém středisku Galea. Také poblíž Poblíž Trapani na západním pobřeží ostrova byli turisté přemístěni do bezpečí. Podobně na tom bylo dalších 16 měst po celé Itálii.

Noční bouře následovaly po extrémním počasí, během něhož obrovské kroupy poškodily příď a křídla letadla společnosti Delta Air Lines, které mělo namířeno do New Yorku, a donutily ho odklonit let na římské letiště Fiumicino.