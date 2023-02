Slovenka v ohnisku zemětřesení: Míra destrukce je obrovská

Situace je podobná jako v případě našeho domova. Na vlastní oči jsem proto neviděla to, co je pro část Turecka a Sýrie nyní realitou, tedy absolutní destrukce budov. Velká část domů tu každopádně nese nějakou formu poškození, otázka nicméně je, nakolik jsou ta poškození závažná.

Už to tu nevypadá tak, že by lidé v panice stáli v ulicích. Vypozorovala jsem také, že velká část lidí se přesunula pryč, například do dočasných ubytovacích zařízení. Hodně lidí pak už v noci nasedalo do aut, aby v nich tu noc strávili, nebo aby se zkusili dostat jinam.