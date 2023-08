Slovinci odříznutí od světa. Reportáž z místa, kam se ještě nikdo nedostal

/Od našich zvláštních zpravodajů ze Slovinska/

Podle odhadů se hladina slovinské řeky Savinji během víkendových povodní zvedla až o sedm metrů a její síla byla ničivá. Divoká voda s sebou brala auta i kusy silnice, o čemž se na vlastní oči přesvědčujeme jen krátce poté, co se podél koryta řeky vydáváme z obce Ljubno ob Savinji směrem k Luče.

Tam, kde dříve byla komunikace, kterou se lidé do hlavního města sousední občiny dostávali během 20 minut, na nás kouká jen dlouhý sráz. To, že tudy někdy vedla silnice, naznačují jen dva větší kusy asfaltu, kterým se navzdory sesuvu okolní půdy podařilo vytrvat.

Místní nás posílají objížďkou přes Rakousko, tedy cestou, která trvá téměř tři hodiny. My se ale tvrdohlavě vydáváme slovinskou stranou s nadějí, že se nám později opět podaří držet řeky a navštívit některé z dalších obcí, které povodně poznamenaly ještě o něco více.

V oblasti se totiž nachází třeba vesnička Struge, kterou podle vyprávění včelaře Tomiho z Gornjiho Gradu zcela smetla voda a jejíž obyvatelé museli být evakuováni.

Do obce Luče se nakonec opravdu dostáváme, hlavní silnice z ní je ale opět uzavřená a dál po ní do zasažené oblasti projet nejde. Vjíždíme tedy do slovinských hor mezi lesy, osamocené farmy a pláně s krávami.

I když jde o rozhodnutí, které ještě několikrát v hlavě přehodnocuji, zatímco v autě křečovitě svírám madlo nad okénkem, nakonec jsme úspěšní. Cesta nás dovede až do malé vesničky, kde se po chvíli dozvídáme, proč náš příjezd doprovázely zmatené obličeje místních – jsme první novináři, co se na místo dostali.

Fotoreportáž z obcí Luče a Raduha:

Foto: Michal Turek, Seznam Zprávy +9

Nacházíme se ve výše posazené části vísky Raduhy, která je dnes v podstatě odříznutá od světa. Hlavní silnice je zničená a cestou, kterou jsme přijeli my, by se pryč dokázali dostat jen obyvatelé jediného domu. Ty zbylé totiž blokuje spadlý most, stále proudící voda nebo kamení a stromy, které se na ně vyplavily z lesa.

„Když přišly povodně, spala jsem, protože jsem v pět měla odcházet do práce,“ popsala nám události noci ze čtvrtka na pátek mladá Tamara, které jako jediné z místních nevadilo o situaci mluvit. „Ráno jsem nejdříve viděla jen déšť, až pak jsem spatřila zničený most a veškerou spoušť. Řekla jsem si jen: ‚A do p*dele.‘“

Sousedi ze tří níže posazených domů dnes žijí právě u Tamařiny rodiny. Dvě stavení nejblíže místu, kde ještě před týdnem stál most a na něj napojená silnice umožňující průjezd celou vesničkou, jsou totiž obsypána kamením, mají promáčená přízemí a v jednom z nich dokonce zeje velká díra.

Ve třetím z nich žije Tamařin strýček, ten je ale momentálně v nemocnici kvůli zlomenému kolenu. „V pátek ráno viděl, že prostě jen hodně prší a vydal se zachraňovat věci, které brala voda,“ popsala mladá žena s tím, že vzhledem ke zkáze, kterou voda způsobila, se k příbuznému ani nemohli dostat.

Pro strýčka nakonec v sobotu, kdy už obyvatelé Raduhy měli signál, přiletěla helikoptéra. Tu na obloze během návštěvy vesničky vidíme několikrát, jelikož její posádka odříznutým Slovincům doručuje potřebné jídlo nebo pitnou vodu, pro kterou se nemohou vydat sami, aniž by jim cesta zabrala několik hodin.

To si ostatně v sobotu zkusila i sama Tamara, když se pěšky vydala pro benzin do generátoru, díky kterému dnes v domě mají elektřinu. Šestihodinovou procházku pak absolvovali i její rodiče, kteří se ve stejný den vrátili z dovolené v Chorvatsku a jinak se domů za rodinou dostat nemohli.

Právě odříznutí od světa je podle Tamary největší problém, kterému vesnička čelí.

Lidé totiž potřebují, aby se do zasažených míst dostaly bagry a odstranily veškeré kamení a vyvrácené stromy. Kdy se do míst dostane první odklízecí četa, lze však vzhledem k destrukci, kterou voda na silnicích napáchala, jen těžko odhadovat.

Místní však podle všeho nepropadají panice a v mezičase se snaží například ulevit poničeným domům usměrňováním toku vody, která se valí z lesa.