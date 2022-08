Snímky nahého syna chtěl poslat lékaři. Google ho označil za zločince

Na Markův příběh upozornil americký deník The New York Times . Zdůraznil přitom, že se jedná jen o špičku ledovce a případů, kdy technologická společnost Google chybně identifikovala sexuálního predátora, existuje celá řada.

Poté, co americký Nejvyšší soud v červnu zrušil 50 let staré rozhodnutí Roe vs. Wade, společnost Google slíbila, že bude mazat historii pohybu uživatelů, již se vydají na potratovou kliniku a do dalších citlivých míst, jako jsou zařízení pro léčbu závislostí.

„Materiály se sexuálním zneužíváním dětí jsou odporné a my jsme odhodláni zabránit jejich šíření na našich platformách,“ uvedla mluvčí společnosti Google Christa Muldoonová v e-mailovém prohlášení pro server The Verge .

„Při definování toho, co jsou materiály se sexuálním zneužíváním dětí, se řídíme americkými zákony a k jejich identifikaci a odstranění z našich platforem používáme kombinaci technologie hash matching (viz databáze PhotoDNA zmiňovaná v sedmém odstavci, pozn. red.) a umělé inteligence. Kromě toho náš tým odborníků na bezpečnost dětí přezkoumává označený obsah z hlediska jeho správnosti a konzultuje jej s pediatry, abychom zajistili, že jsme schopni identifikovat případy, kdy uživatelé mohou hledat lékařské rady.“

Někteří kroky společnosti Google v boji proti zneužívání vítají. „Tleskám společnosti Google za to, co dělá,“ uvedla pro The New York Times Suzanne Haneyová, předsedkyně Rady Americké pediatrické akademie pro záležitosti zneužívání a zanedbávání dětí. „Máme opravdu strašný problém. Bohužel se to dotklo rodičů, kteří se snaží pomoci svým dětem,“ dodala.