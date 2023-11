Solární bouře má naplno udeřit zítra. Posílit ji může „kanibalský“ efekt

Takto silná geomagnetická bouře může kromě středně vážných výpadků rádiového signálu způsobovat například i problémy s elektrickým vedením vysokého napětí, navigačními systémy a posunutí polárních září například až nad město New York.

Podle českého astronoma z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy a odborníka na Slunce Michala Švandy by podle nejnovější předpovědi, která se ale může splést klidně i o několik hodin, měla hlavní bouře udeřit v pátek dopoledne našeho času.

Pozorování polárních září v Česku je podle něj nepravděpodobné. „Můj odhad je, že polární záři u nás neuvidíme. Teoreticky je možné, že by šla pozorovat alespoň fotograficky, proti tomu ale hraje načasování i počasí, protože má sněžit,“ řekl astronom Seznam Zprávám.

Důvodem změny předpovědi je podle SpaceWeather.com odhad , že dojde k takzvanému „kanibalskému“ efektu. Tímto pojmem se označují geomagnetické bouře, které způsobují výrony hmoty ze Slunce, které jsou tak rychlé, že cestou k Zemi „předběhnou“ i materiál z předešlých výronů a udeří tak o to větší silou. Různé erupce totiž vyvrhávají hmotu různou rychlostí a ta tak může cestovat k Zemi necelý den, ale klidně i několik dní.

Oblast, kde bude geomagnetická bouře nejsilnější, se podle Švandy nedá přesně odhadnout. „Jde o celoplanetární záležitost. Není to tak, že by byl zasažen třeba jen jeden kontinent. Nicméně vzhledem k odhadovanému času dopadu je vyšší pravděpodobnost silnějšího efektu v Americe, protože ta by zrovna měla být na noční straně,“ řekl Švanda.