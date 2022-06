Soudní ne Brity neodradí. Do Rwandy vypraví další uprchlické letadlo

Britská ministryně práce Therese Coffeyová ve středu uvedla, že země pracuje na vypravení dalšího letu, který má přesunout nelegální migranty z Velké Británie do Rwandy. Rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva podle ní vládu „překvapilo a zklamalo“. Tribunál v úterý nařízení o nucené deportaci na poslední chvíli fakticky zrušil, informuje britská BBC.

Podobně se vyjádřila ještě v úterý v noci i ministryně vnitra Priti Patelová. „Přípravy na další let právě začínají,“ řekla a také zrušení letu označila za zklamání.

S tím, že vzájemná dohoda o přijetí uprchlíků směřujících do Británie platí, počítá i Rwanda. „Vývoj situace nás neodrazuje. Rwanda zůstává zcela zavázaná tomu, aby partnerství fungovalo,“ uvedla mluvčí rwandské vlády Yolande Makoloová. Dodala, že země migrantům nabízí bezpečnost i příležitosti.

Odlet letu, na jehož palubě měly původně usednout desítky migrantů, byl naplánovaný na úterních 22:30 SELČ, vyrazit měl z vojenského letiště ve Wiltshiru. Na poslední chvíli ho nicméně zrušily soudní příkazy, které uprchlíkům jednotlivě udělil Evropský soud pro lidská práva. Odůvodnil to tím, že by pobyt ve Rwandě pro ně představoval nebezpečí, a došlo by tak k porušení jejich lidských práv. Ještě hodinu a půl před odletem nicméně sedělo na palubě letadla sedm lidí.