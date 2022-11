Špionáž pro Rusko. Ve Švédsku řeší „nejhorší případ v historii země“

Dvaačtyřicetiletý Peyman Kia a jeho o sedm let mladší bratr Payam Kia si ve stockholmské soudní síni vyslechli obvinění z 10 let trvající špionáže pro Moskvu. Prokurátor Mats Ljungqvist popsal případ jako „unikátní“ a řekl švédským médiím, že země nic takového nezažila víc jak 20 let. BBC s odvoláním na bezpečnostního experta Joakima von Brauna uvedla, že jde dokonce o nejhorší případ špionáže v historii Švédska.