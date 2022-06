Stíhačky v Británii, velitelství v Polsku. Americká armáda v Evropě posílí

Biden ohlásil vyslání dvou letek nejmodernějších stíhaček F-35 do Británie, zvýšení počtu torpédoborců ve španělských přístavech ze čtyř na šest a vytvoření nového armádního velitelství v Polsku.

Posílit se má také americká přítomnost v Rumunsku, a to dodatečnou brigádou o síle 3 tisíců vojáků, a rovněž v Pobaltí. Do Německa a Itálie by měly zamířit například další systémy protiletecké obrany.