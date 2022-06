Budoucnost planety v rukou 9 lidí. Biden může přijít o klimatickou páku

Kromě environmentální roviny má proces i obecnější přesah. Do budoucna by rozhodnutí Nejvyššího soudu mohlo určovat, jaké pravomoce může Kongres vložit do rukou dalších federálních úřadů. Což je ostatně tradiční republikánský přístup k rozdělení moci ve Spojených státech – méně pravomocí federální vládě, více autonomie vládám jednotlivých států.

V první řadě jde o to, jak bude EPA, tedy úřad, jehož šéfa vybírá americký prezident, moci zasahovat do toho, jak americké elektrárny snižují množství vypouštěných emisí. Verdikt by tak mohl svázat ruce administrativě demokrata Joea Bidena při další snaze regulovat emise.

Případ je důležitý sám o sobě, ze širšího pohledu ovšem poukazuje i na to, jak v současnosti ve Státech vypadá klimatická přetahovaná. Podle listu The New York Times je spor Západní Virginie vs. EPA jen další ukázkou mnohaletého spojení Republikánské strany, konzervativních aktivistů i jejich sponzorů, z nichž je velká část navázaná na uhelný i ropný průmysl.

Blíží se navíc podzimní volby do Kongresu, jejichž výsledek by mohl americké klimatické naděje pohřbít úplně. „Volby dostávají nejen klimatickou agendu Bidenova kabinetu do značného ohrožení. Demokraté do nich jdou s rizikem, že přijdou o křesla v obou komorách Kongresu – to by schválení nové klimatické legislativy ještě ztížilo. Skutečně teď proto hrozí, že Bidenovi po volbách zbyde jen velmi malý prostor pro klimatickou politiku,“ vysvětlil už na konci února britský analytik Robert Falkner z London School of Economics.