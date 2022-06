„Co si počneme,“ volá polská opozice. Kaczyński odchází z vlády

„V této chvíli už nejsem členem vlády. Žádost o rezignaci jsem podal premiérovi, který ji schválil. Co vím, tak už ji podepsal i prezident,“ řekl agentuře PAP Kaczyński.

Dodal, že se nyní musí soustředit na to, co je nejdůležitější pro budoucnost Polska. „Nechci přeceňovat svou roli, ale strana (Právo a spravedlnost) potřebuje znovu získat zápal, protože se blíží moment, který je pro politické strany všude na světě nejdůležitější,“ uvedl nyní už bývalý vicepremiér.

Kaczyński se nevyjádřil k tomu, kdy bude jmenován jeho nástupce Blaszczak. Podle něj je to záležitost prezidentské kanceláře.

Kaczyńského odchod z vlády opoziční politici podle serveru Onet okomentovali ironicky. „Panebože, co si počneme?“ prohlásil v rozhlase bývalý kandidát na prezidenta a předseda nového centristického hnutí Polsko 2050 Szymon Holownia. Vážně už dodal, že z hlediska polské bezpečnosti je situace stejná bez ohledu na to, zda je či není Kaczyński ve vládě.

Vůdce liberální opozice Donald Tusk před novináři poznamenal, že Kaczyński se stal místopředsedou vlády, aby dohlížel na Morawieckého a Ziobru, aby se nehádali. „Určitě bude dělat totéž i mimo vládu. Nemyslím, že by to nějak ovlivnilo kvalitu vládnutí. Bude stejně špatné s ním ve vládě i bez něj,“ prohlásil podle listu Gazeta Wyborzca. „Slyšel jsem, že Kaczyński bude jezdit po Polsku. Doufám, že konečně zastaví na nějaké benzince a uvidí, co způsobil,“ dodal.