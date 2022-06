Z vysmívaného „Adriana“ je jestřáb. Válka na Ukrajině zapíše Dudu do učebnic

Jako by letos oslavená padesátka znamenala u Andrzeje Dudy jistý přelom nejen v životě, ale i v politice. S ruskou invazí na Ukrajinu se z polského prezidenta stal „jestřáb“, který kormidluje polskou zahraniční politikou.

„Mluvil během druhé světové války někdo s Adolfem Hitlerem? Říkal někdo, že si Adolf Hitler musí udržet tvář?“ pustil se nedávno Duda do telefonátů Paříže a Berlína s Moskvou. Pro Poláky je podle něj věc jasná: „Musíme udělat všechno, co je v našich silách, abychom zastavili imperiální Rusko (…) a aby si ruský imperialismus na Ukrajině vylámal zuby.“

Volodymyr Zelenskyj vítá v Kyjevě Andrzeje Dudu. Snímek z 23. února 2022, den před ruským vpádem do země.

Na Ukrajině byl polský prezident letos už třikrát. S prezidentem Volodymyrem Zelenským si v Kyjevě třásl rukou 23. února, pár hodin před tím, než na ukrajinskou metropoli a další cíle dopadly první ruské rakety. V polovině dubna navštívil zničené obce kolem Kyjeva a v květnu mu po jeho projevu v ukrajinském parlamentu vestoje tleskala vláda, poslanci i Zelenskyj, který si s Dudou „padl do oka“.

Se stejným cílem vyrazil Duda předminulý týden na svou „jihoevropskou tour“. V Portugalsku a v Itálii lobboval za to, aby se Ukrajině udělil status kandidátské země EU. Původně ho měla doprovázet i slovenská prezidentka Zuzana Čaputová, jenže onemocněla covidem-19.

Jde přitom jen o jednu z celé řady zahraničních návštěv, které Duda od začátku ruské invaze podnikl nebo naopak přivítal ve Varšavě. Z těch důležitějších to byla návštěva amerického prezidenta Joea Bidena, jenž přijel do Polska na konci března.

To, že je teď mimořádně aktivní, registruje i polská opozice. „Prezident Andrzej Duda se v mých očích změnil k lepšímu. Poslední měsíce jsou ty nejlepší za celé jeho prezidentování. Byl ochoten naslouchat opozici,“ pochválil nedávno hlavu státu předseda opozičních agrárních lidovců Władysław Kosiniak-Kamysz.

Ještě v roce 2020 by byla taková i vyšší čísla pro Dudu standardní. Propad si ale prezident zažil na podzim 2020, kdy zemí otřásl fakticky úplný zákaz umělého přerušení těhotenství, následné protesty a další covidová vlna. K otázce potratů tehdy prezident na rozdíl od své dcery Kingy mlčel.

Byla to také doba, kdy Duda z politiky prakticky zmizel. Nebyl vidět a nebylo o něm slyšet – snad jen po nešťastné kontrole dočasné covidové nemocnice ve Varšavě, po které se procházel zřejmě už nakažený covidem-19. Případně v souvislosti se zvláštní gratulací Joe Bidenovi k volebnímu úspěchu – Duda tehdy nepopřál k výhře, ale jen „k vydařené kampani“.

Oficiálně čekal, až Bidena ve funkci potvrdí volitelé, ovšem to neznělo přesvědčivě. Duda a celá strana Právo a spravedlnost (PiS) totiž v Americe sázeli dlouhodobě na politiku Donalda Trumpa a výhra „levičáka“ Bidena pro ně byla studenou sprchou. Sám Duda dřív Trumpovi polichotil nápadem postavit v Polsku vojenskou základnu Fort Trump.

I když letos na jaře image prezidenta posílila, není to tak dávno, co Duda čelil posměškům a jeho kritici mu jízlivě přezdívali „propiska“ nebo „notář“. Duda totiž svého času podepisoval rychle vše, co mu jeho mateřská strana PiS dala na stůl. Od té doby byl (a u části společnosti stále ještě je) považován jen za loutku předsedy PiS Jarosława Kaczyńského.