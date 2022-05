Zelenskyj chystá speciální poděkování Polákům. „Polská anexe,“ křičí Moskva

„Takové strašení jsme už slyšeli od pana Medveděva, pana Putina. Budeme bránit střední a východní Evropu před postavami tohoto typu,“ vzkázal mluvčí polské vlády Piotr Müller do Ruska. Šlo o reakci na výhrůžku čečenského lídra Ramzana Kadyrova.

V poslední době to není první výhrůžka nebo silný výrok směřující z Ruské federace na adresu Varšavy.

„Chtěl bych poděkovat polskému Sejmu za nedávno schválený zákon o pomoci občanům Ukrajiny. Je to bezprecedentní rozhodnutí, díky kterému naši občané donucení ruskou agresí utéci do Polska získali téměř stejná práva a možnosti jako polští občané,“ řekl ukrajinský prezident. Jmenoval přímo legalizaci pobytu, možnost zaměstnání, vzdělávání, zdravotnictví a pojištění.

„A tento krok nezůstane jednostranný. V nejbližší době představím Nejvyšší radě Ukrajiny podobný, zrcadlový projekt,“ avizoval Zelenskyj. „Přijetí podobného zákona na Ukrajině by bylo vhodným gestem. Nedej Bože, aby polští občané někdy potřebovali všechna ta privilegia v takových podmínkách, v podmínkách války. (…) Projevme však tímto způsobem svou vděčnost a úctu,“ dodal prezident bez dalších podrobností.

Například server Politnavigator.net o zákoně píše jako o senzaci, která „přiznává polským občanům na Ukrajině bezprecedentní práva“. „Někteří pozorovatelé to berou jako potvrzení informací, že Varšava připravuje anexi Haliče,“ stojí v článku s titulkem „Dudova návštěva Kyjeva: Začíná legální polská okupace Ukrajiny?“

Jisté je jen to, že má být podobný zákonu o Ukrajincích v Polsku z letošního března – v něm ovšem nic z toho, co Ostaško tvrdí, není. V polském Sejmu tehdy pro zákon hlasovalo 439 ze 460 poslanců.

Na jeho základě se teď v Polsku vydává ukrajinským uprchlíkům tzv. pesel, tedy polská obdoba českého rodného čísla. To jim umožňuje komunikaci s úřady, podávání žádostí o podporu či přídavky na děti nebo přístup k bezplatné zdravotní péči. Podobné výsady by pak na základě Zelenského avíza měli mít Poláci, kdykoli by v budoucnu hledali útočiště na Ukrajině.