Nedělejte další chybu, tlačí Poláci na Němce. Chtějí výzbroj pro sebe i Kyjev

„Bylo nám to slíbeno, ale teď se dozvídáme, že Němci tento slib nebudou chtít splnit. Je to pro nás velké zklamání,“ uvedl v úterý polský prezident Andrzej Duda na adresu Berlína na ekonomickém fóru ve švýcarském Davosu.

Náhradu od západních spojenců očekává i Varšava. Polsko už Ukrajině poskytlo svá bojová vozidla pěchoty, samohybné houfnice, raketomety Grad nebo rakety vzduch-vzduch pro letouny MIG-29 a Su-27. Nedávno také Varšava z vlastních zásob poslala do války proti Rusku 250 tanků T-72 vyrobených ještě v Sovětském svazu.

„Rozhodli jsme se tak, když jsme uznali, že je to do určitého stupně naše povinnost jako souseda Ukrajiny,“ řekl polský prezident Duda. Zároveň přiznal, že se tím oslabil obranný potenciál Polska. „Spoléháme se na to, že se nám dostane podpory od společenství, jakým je NATO; spoléháme i na podporu od USA a také od Německa,“ vzkázal dále.