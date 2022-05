Začal tak trochu jiný Davos. Do ruské dači provedla invazi Ukrajina

Je to ovšem docela jiný Davos, než jaký známe. Před vynucenou pauzou tu Rusko zaujímalo ústřední místo, a to doslova, popisuje na svém webu The Washington Post ( WP ). „Každý, kdo se procházel po hlavní davoské promenádě, nutně narazil na budovu ze dřeva, která, když přimhouříte oči, vypadá jako tradiční dača. ‚Ruský dům‘, jak se objektu říkalo, byl součástí měkké síly Kremlu a sloužil jako místo pro opilecké koktejly a veselé panely o investičních příležitostech a cestovním ruchu v Rusku,“ připomíná autor sloupku Ishaan Tharoor .

Podle Zelenského Ukrajina již teď bojuje déle, než se očekávalo, ale nemusela by válku s tolika oběťmi podstoupit, kdyby byly zavedeny sankce dříve. „Kdyby existovala plná jednota už v roce 2014, kdy Rusko anektovalo Krym, zahájili by únorovou invazi? Myslím, že ne,“ prohlásil Zelenskyj.

Brende uvedl, že by takový plán rád prosadil právě na Světovém ekonomickém fóru v Davosu. Podle Brendeho navíc není Ukrajina jedinou starostí, které světová ekonomika čelí. „Je to také změna klimatu. Je to také to, že se zpomaluje globální růst,“ řekl Brende agentuře AP.