„Jenom svině sedí v kině.“ Slavná režisérka terčem drsné kampaně, chce ochranku

Na premiéru jejího nového filmu v Polsku nikdo nečekal a udělal si názor i bez toho. Do polských kin se nový snímek režisérky Agnieszky Holland chystá v pátek 22. září, navzdory tomu, nebo možná právě proto, hýbe polskou politikou.

„V třetí říši Němci točili propagandistické filmy, v nichž prezentovali Poláky jako zločince a vrahy. Dnes na to mají Agnieszku Holland,“ prohlásil politik ultrakonzervativní strany Suverénní Polsko.

Agnieszka Holland přináší i perspektivu psycholožky a polských aktivistů podporujících lidi na hranicích a také dilema polského pohraničníka zapojeného do ostrahy hranic a tzv. push-backů odporujících právu.

Po příjezdu do Minsku si uvědomí, že se stali rukojmími hybridní operace ruského a běloruského režimu namířené proti EU. Na bělorusko-polských hranicích se pak rodina potýká s vytlačováním z polské i z běloruské strany.

Agnieszka Holland ve snímku vyobrazuje příběh syrské rodiny, která se po letech strávených v uprchlických táborech rozhodne dostat se přes Bělorusko do Švédska.

Zosobněním „protipolských zájmů“ do postavy režisérky chce PiS získat ve volbách pár procentních bodů navíc, píše list , který film Hranice označuje za „mnohem citlivější, než vyplývá z vládní propagandy“.

To, že budou reakce na snímek Hranice silné, Agnieszka Holland prý čekala. Ostrá slova ministra spravedlnosti Ziobra ji ale přeci jen překvapila.

„Pan ministr překročil určité hranice, když mě srovnával s nacistickými propagandisty a pak ještě pokračoval dalším výrokem, ve kterém mě srovnává se Stalinem. Takže jsem Hitler i Stalin v jedné osobě, to je prostě trapné a zároveň nebezpečné, protože to říká jeden z nejdůležitějších lidí v polské vládě,“ řekla režisérka v rozhovoru pro Seznam Zprávy.

V podobném duchu se nese akce „Jenom svině sedí v kině“, kterou zorganizovaly odbory Pohraniční stráže. Navazují v něm na 81 let starou akci polské zemské armády, která za nacistické okupace Polska odrazovala od návštěv biografů.

To vše na adresu režisérky s židovskými kořeny, jež natočila filmy Evropa, Evropa nebo V temnotě týkající se tématu holokaustu.

🔴 Film ludzi z zaplecza Tuska robi z polskiego wojska i funkcjonariuszy straży morderców i sadystów. To kłamstwa. Polscy obrońcy granic muszą mieć nasze wsparcie! Stańmy #MuremZaPolskimMundurem 🇵🇱 pic.twitter.com/lHVZkoerah

„Budu se bránit pravdou a tím, že budu říkat, co vím, co si myslím a co cítím,“ říká filmařka. Obává se zároveň, že může čelit i fyzické agresi. „Proto asi budu mít nějakou ochranku,“ dodává režisérka.