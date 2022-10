Varování nezabralo. Číňané mají povolení koupit část přístavu v Hamburku

Německá vláda schválila vstup čínského investora do hamburského přístavu. Čínský rejdařský gigant Cosco bude moct získat ve firmě HHLA, které patří hamburský kontejnerový terminál, vlastnický podíl do 25 procent, oznámilo podle agentury AFP spolkové ministerstvo hospodářství.

O možnosti omezeného vstupu čínské firmy do hamburského přístavu se mluvilo už delší dobu. V úterý německá média zveřejnila informaci, že Cosco by mohlo získat nižší podíl než 35 procent, jak zněl původní plán.

Jak napsala agentura ČTK, nová dohoda by měla zamezit situaci, že Cosco bude mít vliv na rozhodování provozovatele přístavu. Zatím není jasné, jestli čínská firma na novou dohodu přistoupí.

Před vstupem čínského investora do hamburského přístavu letos varovala spolkovou vládu Evropská komise (EK), která se obává, že by se tím do rukou čínských úřadů mohly dostat citlivé informace o provozu přístavu, píše ČTK.