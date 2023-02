Německý plán na mohutnou výstavbu větrníků se zadrhává

Ruská invaze na Ukrajinu přinutila německou vládu, aby co nejdříve omezila velkou závislost na dodávkách ruských energetických surovin, hlavně na zemním plynu. Jedním z klíčových opatření měl být razantnější přechod na výrobu elektřiny z větru, který by Německu zároveň pomohl splnit ambiciózní klimatické cíle – do roku 2030 má podíl energie z obnovitelných zdrojů na spotřebě stoupnout z loňských 46 procent na 80 procent.