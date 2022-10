Obavy z hybridní války v Kaliningradu. Na krizi se chystají Polsko i Litva

Přistávací dráha otevřená pro přímé lety z Turecka, Běloruska a „spřátelené země“. To pro kaliningradské letiště Chabarovo znamená režim „otevřené nebe“, který v ruské exklávě mezi Polskem a Litvou platí od začátku října.

Je to také odpověď na otázku, proč by lidé s turistickými vízy měli směřovat zrovna do Kaliningradu. Ten, ač v Česku jako Královec nedávno vzbudil velkou pozornost, nepatří v Evropě k vyhledávaným turistickým cílům.