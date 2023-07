Atomová elektrárna na pláži? Od cesty mě to neodradí, říká česká turistka

„Bude to stát ještě o kousek dál, ale i tak to bude dost blízko,“ říká na lubiatowské pláži paní Katarzyna. Pravidelná návštěvnice Choczewa se zrovna v neoprenu vykoupala v chladném Baltském moři a míří zpět na ubytování.

Architektka ze Slezska obecně není proti stavbě jaderné elektrárny, nesouhlasí ale s výběrem místa. „Mám skutečné dilema. Mám tohle místo opravdu ráda. Myslím si, že je to v tuhle chvíli naše šance, ale výběr lokality nepovažuju za správný,“ říká s tím, že ji utěšuje alespoň vědomí, že tu „ještě pěkných pár let elektrárna stát nebude“.

„Je to velmi pěkná a zatím ještě celkem prázdná a divoká část. Tady o kousek dál jsou označená místa, kam se nemá chodit, protože tam v písku hnízdí chráněný pták kulík písečný. Takže se také obávám, jaký to bude mít vliv na tyto druhy,“ uvažuje paní Katarzyna.

„Pokud by to bylo přímo na pobřeží, tak by se mi to asi nelíbilo,“ uvažuje nad stavbou první polské jaderné elektrárny, „ale zase ta pláž v Polsku je obrovská, takže si člověk může najít jiné místo,“ doplňuje s tím, že „rozhodující kritérium pro dovolenou“ by to prý tedy nebylo.