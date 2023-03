Slovensko čeká bitva pěti expremiérů, smát se může Fico

Nedávný expremiér teď už není ani ministrem financí. Současný premiér, který zároveň vede ministerstva financí a zdravotnictví, je v demisi a změnil politický dres – odešel ze strany bývalého premiéra. Jiný bývalý premiér ještě vede v průzkumech veřejného mínění, ale na záda mu dýchá další bývalý premiér, který si jde suverénně znovu pro moc. Další, už starší expremiér se chce do politiky vrátit, ale při comebacku klopýtá.

To není pokus o premiérský jazykolam, ale strohý popis aktuální politické situace na Slovensku. Manuál na její rozluštění už kromě českých pozorovatelů pomalu začínají potřebovat i sami Slováci.

Předvolební průzkumy dosud favorizovaly stranu Hlas expremiéra Petra Pellegriniho. Za ní se v závěsu pohyboval Směr expremiéra Robert Fica. V průzkumu agentury Median z konce února už ovšem Směr s 18 procenty Pellegriniho stranu předběhl, a to o více než dva procentní body.

„Z měření nálad mezi voliči se pomalu - s jasným trendem - podpora přesouvá ve prospěch Fica a Směru. Vidím to na vícero, často nezveřejňovaných ukazatelích. (…) Trend ukazuje, že Fico už teď Pellegriniho postupně předbíhá,“ komentoval v rozhovoru pro deník Sme nálady slovenských voličů sociolog Pavol Baboš z bratislavské Univerzity Komenského.

Z dat podle něj vyplývá, že o volbě Ficova Směru nově uvažují i voliči Pellegriniho Hlasu. Sociolog to přikládá dravosti Fica a jeho jasnými postoji. „Fico je vidět, slyšet, je konzistentní a srozumitelný. To, co říká, jsou jednoduchá hesla pro lidi, která se na rozdíl od Pellegriniho a dalších členů Hlasu v čase nemění,“ zmiňuje Baboš.