Tusk je zpět. Rázné změny chystá hned

Obvykle se do kina chodí na americké bijáky, horory nebo komedie. Ve Varšavě se v historické politické chvíli chodí na jiný žánr, a sice politické drama. Doslova. Promítá se totiž jednání z parlamentu.

V pondělí totiž vláda premiéra Mateusze Morawieckého ze strany Právo a spravedlnost (PiS) neuspěla se žádostí o důvěru, a tím pádem musí odstoupit. Ještě týž den večer Sejm zvolil do funkce premiéra Donalda Tuska.

V úterý by měl Sejm podle dohody nastupující vládní koalice Občanské koalice, Třetí cesty a Levice stvrdit i členy Tuskovy vlády. Při druhém povolebním pokusu o sestavení kabinetu je to totiž právě Sejm, který vybírá dalšího premiéra a na jeho návrh volí členy vlády. Nová vláda se chopí moci ve středu po složení přísahy do rukou prezidenta.