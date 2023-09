Varování z Německa: Umetli cestu radikálům, nyní jejich nástupu neumí čelit

Demokratické strany musí místo vzájemných rozporů jednat s krajní pravici jednotně. Za druhé je třeba AfD konfrontovat s jejím vlastním programem, nejen s jejím extremismem a odkazy na národní socialismus. „Pokud chce AfD například zrušit EU, tak je třeba hlasitěji říct, co to vlastně znamená,“ poznamenal Die Zeit. Za třetí se musí podniknout pragmatické kroky tam, kde AfD upozorňuje na skutečné nedostatky, které u rostoucí skupiny lidí zvyšují pocit odcizení od tradičních stran.

„Problematické by bylo jen to, kdyby CDU chtěla AfD oficiálně tolerovat a uzavřela s ní kvůli tomu dohodu. To by byla červená čára,“ řekl Rödder v rozhovoru pro týdeník Stern.