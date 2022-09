Střelbu Rusům oplatíme, a to i přes hranice, slibuje ukrajinský gubernátor

„Ukrajinské jednotky budou v případě potřeby střílet přes hranici na ruské území,“ prohlásil guvernér Luhanské oblasti Serhij Hajdaj. Uvedl to v rozhovoru pro web Newsweek, s nímž mluvil z blízkosti frontové linie na východě Ukrajiny.

Ukrajinské síly v posledních dnech obracejí zisky, které Rusko budovalo dlouho měsíce a které zemi stály mnoho obětí. Pokračují zejména v protiútoku v Charkovské oblasti a pronikly hluboko na území ovládané Ruskem. Také dosáhly úspěchů v Luhansku, který je spolu s Doněckem klíčovým ruským válečným cílem.

Podle think-tanku Institut pro studium války Ukrajina od konce srpna osvobodila přibližně 9 tisíc kilometrů čtverečních území.

Hajdaj: Uděláme vše, co je nutné, k vytlačení Rusů

Hajdaj se připojil k dalším ukrajinským představitelům, kteří v posledních dnech prohlašují, že kyjevské síly udělají vše, co bude nutné, aby plně vytlačily ruské jednotky z okupovaného ukrajinského území. To by podle Hajdaje mohlo znamenat i cílení na infrastrukturu uvnitř samotného Ruska.

„Nebudeme se držet zpátky a palbu opětujeme bez ohledu na to, kde se nacházejí,“ řekl Hajdaj s tím, že ruské dělostřelectvo již tak ostřeluje ukrajinské pozice přes hranice. Rusko podle ukrajinských úřadů dokonce již započalo evakuaci civilistů z měst v blízkosti hranic. Ruské síly rovněž cílí na infrastrukturu v okolí Charkova. Řízené střely tam dopadají na cíle včetně elektráren, což zanechává rozsáhlé oblasti Ukrajiny bez elektřiny.

Hajdaj řekl týdeníku Newsweek, že ukrajinské síly „odpoví stejnou silou a palbu opětují“. „Střílejí na civilní oblasti a ničí kritickou infrastrukturu z velké vzdálenosti – stačí se podívat, co udělali s elektrárnou v Charkově. Jediným cílem je škodit lidem, nejsou zde žádné vojenské cíle. Rusové zůstávají věrni své povaze: pokoušejí se o genocidu ukrajinského lidu,“ dodal.

„Ale my máme protivzdušnou obranu, která funguje dobře, přestože Západ nám samozřejmě může poskytnout ještě lepší systémy. Ale ani my nehodláme sedět v klidu. Budeme odpovídat stejnou silou a palbu jim oplatíme, jakmile k tomu dostaneme příležitost. To zahrnuje i preventivní údery proti ruské kritické infrastruktuře,“ řekl Hajdaj.

Moskva již obvinila Kyjev z několika útoků v regionech, jako je Belgorod, Brjansk a Kursk. Ukrajina nicméně zatím ve všech případech odpovědnost za útoky popřela.

Již dříve se objevovaly zprávy, že ukrajinské dělostřelectvo cílí i přes hranice do Ruska. Podle některých amerických médií to byl pro amerického prezidenta Joea Bidena jeden z důvodů, proč u některých zbraňových systémů váhal, zda je Ukrajině poskytnout.

„Rozhodnutí prezidenta Joea Bidena poskytnout Ukrajině raketové systémy s vícenásobným odpalováním (MLRS), mezi něž patří i známý raketový systém HIMARS, přišlo poté, co Kyjev slíbil, že tyto systémy nepoužije proti cílům na ruském území,“ uvedl ministr zahraničí Antony Blinken.

Hajdaj: Ruská armáda, to nejsou skuteční válečníci

Hajdaj řekl, že je přesvědčen o dalších úspěších, a pochválil práci generálplukovníka Oleksandra Sirského, který protiofenzívu vede. „Ruská armáda, to nejsou skuteční válečníci. Jsou to bojovníci na papíře a na internetu, ale když přijde na věc, utečou. Úrovně motivace jsou v tomto konfliktu neslučitelné – oni přišli plenit a drancovat, zatímco naši muži brání své rodiny, životy a zemi,“ řekl Hajdaj.

Hajdaj také hovořil o ruských válečných zajatcích. „Je v našem zájmu jich vzít co nejvíce, protože i když jsou to nepřátelé, naši vojáci si uvědomují, že mají klíč k návratu chlapců, které zajali Rusové. Dává nám to větší páku při výměně zajatců,“ uvedl.

Podle Hajdaje byl v ofenzívě posledních dní klíčový moment překvapení. Vzhledem k tomu, že ruské síly byly rozmístěny na jihu, mohla Ukrajina prorazit prořídlé linie na severovýchodě.

Podle Hajdaje je nyní těžištěm bojů v oblasti město Lyman, strategicky cenný železniční uzel západně od Lysyčanska a Severodoněcka, o který Rusové a Ukrajinci několik měsíců bojovali již na začátku letošního roku.

„Potřebujeme ho osvobodit jako další a to otevře cestu naší armádě, aby mohla začít znovu dobývat Luhanskou oblast,“ řekl Hajdaj o Lymanu. Gubernátor o víkendu uvedl, že na předměstí Lysyčanska již byly spatřeny ukrajinské jednotky, bližší informace však odmítl poskytnout.

Velké úspěchy, ale za vysokou cenu

„Nejsem příznivcem toho, aby se o postupu armády mluvilo, jako by šlo o vojenskou přehlídku. Naši muži mají určité ztráty. Obrana Rusů není tak impozantní, jak se mnozí obávali, a zanechávají za sebou spoustu vybavení a munice, ale přesto střelbu opětují, zejména na určitých místech. Nebezpečí pro naše vojáky bychom tedy neměli přehlížet,“ řekl.

„Prioritou bude minimalizace ztrát, nikoliv znovudobytí toho či onoho města za každou cenu,“ dodal.

Hajdaj uvedl, že v oblastech, kde se od února bojuje, došlo k vážným škodám. Nezůstala tam podle něj téměř žádná funkční infrastruktura a většina lidí byla evakuována.

„Jak se ruské linie hroutí a jednotky prchají před ukrajinským postupem, místní odpor je aktivní,“ uvedl Hajdaj. „Vidíme ohniska odporu dokonce i v oblastech, které jsou technicky stále pod ruskou kontrolou, jak lidé tiše vyvěšují ukrajinské vlajky nad administrativními budovami, protože cítí strach Rusů nebo je vidí ustupovat. A my tato sídla brzy osvobodíme.“

Uvedl také, že ukrajinské úřady potrestají kolaboranty, kteří napomáhali ruské okupaci. Co se však stane s těmi, kteří se snažili žít vlastním životem nebo byli nuceni Rusům pomáhat ze strachu, že přijdou o život? Podle Hajdaje bude záležet na okolnostech.