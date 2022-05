Ukrajinská válka může prohloubit bídu Afriky. OSN varuje před násilím

„Potřebujeme pomoc. S těžkostmi vyžijeme na jednom jídle pozdě večer… Žádné jídlo, voda a světlo,“ popsala agentuře AFP svou zoufalou situaci 28letá matka tří dětí Iyesatu Turayová. Žije v sociálně slabé čtvrti Freetownu, metropoli Siery Leone, tedy země, která se ještě úplně nevypořádala s dopady občanské války z let 1991 až 2002 a epidemie eboly.

Rostoucí ceny potravin včetně oleje nebo rýže, ale také paliv a hnojiv, ovlivněné i vzdálenou válkou na Ukrajině ztrpčují život i Edwinu Dapimu na druhé straně kontinentu. Zimbabwan s manželkou a čtyřmi dětmi přežíval s obtížemi už před začátkem konfliktu. „Pořád slýchám, že to je kvůli Ukrajině, ale nevím, co to má společného s námi,“ cituje jeho slova agentura Reuters.

Edwin má v plánu přestěhovat se s rodinou z metropole Harare do vesnice, odkud pochází. „Musím snížit (výdaje za) nájem a školné, protože všechno (ceny) jde nahoru kromě mého platu,“ dodává.

Jejich slovům dávají za pravdu i mezinárodní organizace. OSN varuje, že Afriku čeká „bezprecedentní“ krize. Po koronavirové pandemii a čím dál tím patrnějším důsledkům klimatické změny, tak konflikt na Ukrajině představuje pro kontinent další závažný problém.

„Vidíme snižování růstu HDP na kontinentu,“ řekl v pátek hlavní stratég a ekonom Raymond Gilpin z Rozvojového programu OSN. Varoval dále, že rostoucí inflace představuje riziko zejména pro Jihoafrickou republiku, Sierru Leone a Zimbabwe.

Před dopady ruské invaze na Ukrajině varuje v rozhovoru pro server Euractiv i ředitelka rozvojového programu OSN Ahunna Eziakonwaová. Rostoucí ceny uvrhnou již tak chudé lidi do ještě větší bídy a rostoucí cena hnojiv pak omezí domácí produkci.

Očekává, že naplno se vše projeví „později v letošním roce nebo až v roce následujícím“. S nedostatkem zemědělských produktů se nicméně již teď některé africké státy potýkají, uvádí server Al-Džazíra.

Válka a sankce uvalené na Rusko pro africké země znamenají především přerušení dodávek pšenice. Některé státy jsou přitom na jejím dovozu z Ukrajiny a Ruska zcela závislé - Egypt až z 90 procent, Keňa z 75 procent a Libye z 43 procent, cituje údaje Organizace pro výživu a zemědělství, francouzský týdeník La Tribune.

Hladem argumentuje i Putin

Jen v roce 2020 africké státy importovaly z Ruska zemědělské produkty v hodnotě čtyř miliard dolarů, z 90 procent šlo právě o pšenici, 6 procent tvořil slunečnicový olej. Obiloviny země vyváží mimo jiné do Súdánu, Nigérie, Tanzánie, Keni nebo Jihoafrické republiky. Právě možnou potravinovou krizi v Africe vyzdvihoval ruský prezident Vladimir Putin při kritice západních sankcí.

Stejný rok Ukrajina exportovala zemědělské produkty do Afriky v hodnotě 2,9 miliard dolarů. 48 procent představovala pšenice, 31 procent kukuřice. Do Afriky okupovaná země dále vyváží i slunečnicový olej nebo sóju, informuje nezisková mediální platforma The Conversation.

Kriticky se také zvyšují ceny za hnojiva. Jen v Zimbabwe jejich cena vzrostla za poslední rok o 30 procent, uvedla místní farmářská unie. Hnojiva jsou přitom zásadní pro malé farmáře, kteří se již tak potýkají s rekordním suchem.

Výrobce Omnia Holdings, který působí v několika afrických státech, vysvětluje, že vyšší cenu stimulují rostoucí ceny uhličitanu draselného, čpavku, močoviny a dalších důležitých komponentů. Jejich ceny se od ledna 2021 zvýšily o 200 až 400 procent, uvádí Reuters.

Prohlubující se nejen ekonomické problémy může dále vyostřit sociální napětí v Sahelu, střední Africe a Africkém rohu, uvádí dále Gilpin z Rozvojového programu. „Napětí, především v městských částech, u nízkopříjmových komunit, by se mohlo přelít a vést k násilným protestům a nepokojům,“ vysvětluje. Náchylné jsou podle něj státy, které se letos nebo v příštím roce připravují na volby.

Rostoucí ceny za palivo vyvolaly protesty například v metropoli Sierry Leone Freetownu. Demonstranti při nich zablokovali silnice. Reagovali tak na krok tamního regulačního úřadu, který zvýšil zastřešení cen za benzin a diesel o 34 a 40 procent oproti lednu, informuje server France24. Policie proti nim tehdy zasáhla slzným plynem.

„S válkou na Ukrajině nemáme nic společného, ale naši lidé tu trpí,“ prohlásil v polovině dubna tamní prezident Julius Maada Bio.

Názorový obrat EU poškodí Afriku

Odvrátit potravinovou katastrofu přislíbila mimo jiné i Evropská unie. Podle Euractiv plánuje Evropská komise navýšit objem svého fondu pro severní Afriku o 225 milionů eur (asi 5,6 miliard korun), které by měly snížit nedostatek pšenice a dalších obilovin v regionu.

Eziakonwaová z OSN také varuje před energetickou chudobou nebo naprostou absencí elektřiny v domácnostech nízkopřijmových afrických domácností.

Kriticky se vyjádřila také k přístupu EU, která od začátku války obrátila v názoru na energetické zdroje. Zatímco před válkou EU apelovala na Afriku, aby se zaměřila na vytváření energie z obnovitelných zdrojů a zmírnila tak mimo jiné i ekologické dopady, v době, kdy se sedmadvacítka chce vymanit z vlivu ruské ropy a plynu, se jí právě africké státy s nerostným bohatstvím hodí.

Na konci dubna tak například kvůli větší diverzifikaci poskytovatelů plynu prohloubila Itálie spolupráci s Angolou, uvedl server Africa news.