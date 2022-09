„Rusové zajistili, aby křik mučených slyšel každý.“ Svědectví z Balakliji

Křik mučených se podle Artema ozýval i z ostatních cel, což byl podle něj evidentně záměr. Rusové totiž prý v budově vypnuli hlučný ventilační systém. „Vypnuli to, aby každý mohl slyšet křik lidí mučených elektřinou. Dělali to každý den a dělali to i ženám,“ uvedl.