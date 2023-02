Sultán na pranýři. Zloba za tisíce zavalených v Turecku padá na Erdogana

Kritici tureckého prezidenta ale poukazují na to, že peníze by nemusely stačit a pondělní zemětřesení by jej mohlo stát kariéru. Vypadá to totiž, že Ankara možnou hrozbu silně podcenila: před dvěma týdny si například opoziční politik z provincie Hatay, kterou přírodní katastrofa silně zasáhla, v televizi stěžoval na nedostatek iniciativy ze strany Erdoganovy vlády, která by pomohla jeho regionu zlepšit připravenost na zemětřesení.