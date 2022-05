Tak jste Slunce ještě neviděli. ESA ukázala záběry v dechberoucím detailu

Na videu můžete v první polovině vidět tzv. „solárního ježka“. O co přesně jde, se v tomto článku bohužel nedočtete, protože to zatím neumí říct ani samotní vědci. Obecně se dá říct alespoň to, že se „ježek“ rozkládá na relativně malé oblasti s průměrem asi 25 tisíc kilometrů a jeho aktivita je pozorovatelná v ultrafialovém světle.

V rozhovoru pro Seznam Zprávy to popsal odborník z Astronomického ústavu UK Michal Švanda následovně: „Sluneční povrch má asi 6 tisíc stupňů, a to je ten ohřívač, který by měl zvyšovat teplotu vnějších vrstev atmosféry, takže ty musí být logicky chladnější. Ale ono to tak není. (…) Už ta sluneční chromosféra, která je těsně nad povrchem Slunce, má asi deset až dvacet tisíc stupňů a v koróně teploty narůstají až na milion stupňů, v některých oblastech i víc.“