Tři měsíce od útoku Hamásu. Experti odhadují, co bude dál

Jaká by měla být budoucnost Gazy a jak současná válka ovlivní izraelskou politiku? Co může rozhodnout o konci války? Na tyto otázky jsme se zeptali expertů, kteří se blízkovýchodním konfliktem dlouhodobě zabývají. Na otázky Seznam Zpráv odpovídali politolog Marek Čejka, někdejší agent Mosadu Gad Šimron a Dana El Kurdová, politoložka z univerzity v americkém Richmondu.

Marek Čejka: Nepřestává mě překvapovat, že se izraelští stratégové dlouhodobě drží protipovstaleckých postupů z přelomu 19. a 20. století – to znamená strategie „železné pěsti a spálené země“ – v podobě brutálního trestného tažení.

Přitom se už tolikrát přesvědčili, a to jak několikrát u Gazy, tak třeba i v Libanonu, že to nejen dlouhodobě nefunguje, ale výsledek je spíše opačný. Vždy se objeví ještě nebezpečnější organizace. Po libanonském tažení v 80. letech to byl Hizballáh a po mnohonásobných bombardováních Gazy v uplynulých dvou desetiletích tu máme militanty Hamásu brutální jako nikdy předtím.