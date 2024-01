Po válce do Konga? Izrael podle médií jedná o přesídlování Palestinců

Izrael vede rozhovory s několika zeměmi především Afriky a arabského světa o možném přesidlování obyvatel Pásma Gazy, ke kterému by mělo dojít po konci války, kterou židovský stát vede proti hnutí Hamás.

Se zjištěním přišel Zman Israel, hebrejský sesterský web deníku Times of Israel. Podle jeho zdrojů by mělo jít především o Kongo. Někteří ministři prý uvádějí Saúdskou Arábii, kam by mohli Gazané jezdit hledat práci ve stavebnictví. Deník zároveň polemizuje o skutečné dobrovolnosti přesidlování a uvádí, že „dobrovolné“ přesídlení Palestinců z Pásma Gazy se pomalu stává klíčovou oficiální politikou Izraele.