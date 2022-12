Trumpova daňová přiznání budou veřejná. Republikáni mluví o nebezpečné zbrani

Americký Nejvyšší soud uvolnil cestu sněmovnímu výboru k získání daňové evidence bývalého prezidenta Trumpa. Proč miliardář bojoval za to, aby orgán záznamy nezískal? A co ho teď čeká?

Jedná se o záznamy z let 2015–2020, tedy z období Trumpovy kandidatury a působení v Bílém domě. Záznamy by mohly nabídnout detailní pohled na Trumpovy finance, včetně jeho aktiv, zdrojů příjmů, charitativních příspěvků a závazků i nesplacených půjček.

Trumpovým financím se věnovala i mnohá média. Exprezident například podle zjištění listu The New York Times (NYT) v 11 z 18 novináři zkoumaných let nezaplatil žádné daně z příjmů a v roce svého zvolení do funkce měl zaplatit pouze 750 dolarů, tedy zhruba 17 600 korun. Trump odmítá, že by se dopustil něčeho protiprávního.