Turci nezadrželi šéfa Islámského státu, ale jeho funkcionáře, píše AFP

Podle něj nic nenasvědčuje tomu, že by zadrženým mužem byl Hasan Hášimí Kurajší, který vede IS od března. Úřady se k informacím o zadržení člena IS oficiálně nevyjádřily.

Některá turecká média tento týden informovala, že turecké bezpečnostní síly zadržely minulý týden při operaci v Istanbulu šéfa IS. Nyní ho podle těchto informací vyslýchají tajné služby. Zprávu o zadržení by podle těchto zdrojů měl v příštích dnech ohlásit turecký prezident Recep Tayyip Erdogan.

Hasan Hášimí Kurajší se stal lídrem IS letos v březnu poté, co začátkem února při operaci speciálních jednotek USA v severozápadní Sýrii zemřel předchozí vůdce IS abú Ibráhím Hášimí Kurajší. Ten vedl IS od roku 2019, kdy byl zabit při podobné americké operaci jeho předchůdce abú Bakr Bagdádí.