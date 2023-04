Účet za válku. Ukrajinská kultura utrpěla škody za 2,4 miliardy eur

Na nejnovější odhady ztrát upozornila stanice Radio France, která od Organizace OSN pro vzdělání, vědu a kulturu v pondělí dostala exkluzivně možnost do dosud nezveřejněných dokumentů nahlédnout. Generální ředitelka organizace Audrey Azoulayová mezitím v Kyjevě jednala se zástupci ukrajinské vlády.

Země podle ní také připraví dokumentaci, na základě které by se město Černihiv mohlo stát součástí světového dědictví. I do něj Azoulayová během své návštěvy Ukrajiny zamíří, stejně jako do Oděsy, jejíž historické centrum je od ledna na seznamu UNESCO.