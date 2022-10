Ukrajinci si stěžují, že je nechtějí pouštět do krytů

„Nepustili nás dovnitř. Jeden člověk nám tvrdil, že parkoviště je označené jako kryt omylem a že v něm parkují auta,“ pokračuje. Aby ji pustili dovnitř, musela zavolat policii. „Policisté byli v šoku,“ říká s tím, že teprve když strážci zákona dorazili na místo, byla i s dětmi do krytu vpuštěna.

Viktoria Lohvyněnková tvrdí, že nešlo o ojedinělý případ. „Musela jsem policii volat už pětkrát. Psala jsem i stížnosti. Pokaždé tam byla řada lidí, ale nakonec nás pustili dovnitř,“ líčí. „Když ale volám policii teď, už ani nepřijedou a do parkoviště se nedostaneme.“

Byť by metropole měla mít dost krytů, lidé tvrdí, že je jim vstup odepírán.

Kyjevské úřady jsou si prý problémů vědomy. Roman Tkačuk, kyjevský veřejný správce, říká, že se to týká hlavně budov v soukromém vlastnictví. „Od února pravidelně kontrolujeme úkryty a odstranili jsme zámky. Budeme v tom pokračovat,“ ujistil reportéry DW.

Obyvatelé, kteří se nemohou do krytu dostat, by se podle něj měli obrátit na kontaktní centrum hlavního města.

Těm, kteří v případě bombardování nepustí do krytu lidi, hrozí trestní stíhání. „Už bylo zahájeno několik soudních řízení proti vlastníkům nemovitostí, kteří odmítají dodržovat všechna opatření civilní ochrany – v současnosti je to klasifikováno jako přestupek, i když si myslím, že porušení pravidel civilní ochrany by mělo být trestným činem,“ podotkl Tkačuk.