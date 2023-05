Ukrajinský prezident Zelenskyj se osobně zúčastní summitu G7

Poprvé od začátku ruské invaze vyrazí ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na zahraniční cestu do Asie. Navštíví japonskou Hirošimu, kde se osobně zúčastní setkání skupiny G7. „Bude se tam hlasovat o důležitých věcech. Proto je klíčové, aby tam náš prezident byl a hájil naše zájmy,“ řekl podle agentury Reuters šéf ukrajinské bezpečnostní rady Oleksij Danilov v ukrajinské televizi.

Japonská vláda původně předpokládala, že se Zelenskyj summitu zúčastní virtuálně. Který den do Hirošimy dorazí, zatím není potvrzené.

Ukrajinský prezident v uplynulých dnech osobně navštívil Itálii, Německo, Francii i Velkou Británii. S jejich lídry, kteří teď odcestovali do Hirošimy na summit G7, jednal o další vojenské pomoci pro svou zemi a získal nové závazky v hodnotě miliard dolarů, píše deník The Washington Post. Japonský premiér Fumio Kišida pak do Kyjeva za Zelenským neohlášeně přijel 21. března, připomíná ČTK.