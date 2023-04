Ukrajinský voják přišel o obě nohy. Teď se zúčastnil maratonu

„Náš slavný bojovník Artem Tymyč Moroz přišel o nohy, ale ne o ducha. Snil o účasti na bostonském maratonu a dokázal to. Artem je jedním z maratonců,“ napsal prapor na facebooku .

Artem Moroz se měl závodu původně zúčastnit na vozíku. Nakonec si ale vyměnil role se svojí ošetřovatelkou a zatím co ona seděla, on používal vozík pouze jako oporu a pětikilometrový úsek uběhl na protézách.

Moroz dlouho snil o tom, že se jednoho z nestarších maratonů na světě zúčastní. Celý život rád běhal a jeho neskonalou lásku k pohybu dokazuje i jeho první myšlenka poté, co pod ním 14. září vybouchla mina. V rozhovoru pro server Sport Illustrated v prvním okamžiku po výbuchu myslel na to, kdy bude moci zase běhat.

Čtyři z jeho mužů zemřeli přímo na místě. Další museli být nouzově operováni. Sanitka naštěstí přijela do 20 minut. Tehdy mu zachránili život polští záchranáři. Nechybělo ale málo, aby zemřel i on.

Moroz ale ničeho nelituje. Když Rusko v únoru 2022 napadlo Ukrajinu, dobrovolně se přihlásil do bojů v předních liniích. Bránil Kyjev a později i Cherson. Nakonec se stal velitelem zodpovědným za desítky mužů. V rozhovoru vzpomíná na chvíle oddechu, když viděl ruské vojáky, jak se obraceli k útěku. Sice to byly jen krátké okamžiky mezi dalšími boji, přesto si je dokázal užít.

Poté, co ho v nemocnici dostali z nejhoršího, nasadili mu ukrajinští lékaři protézy. Přestože byly těžké a zastaralé, plnily to hlavní: mohl s nimi chodit a běhat. V březnu se ale dočkal nových vylepšených protéz. Ty mu američtí terapeuti vybavili speciálními vložkami, které lépe spojují všechny jednotlivé části. Právě s těmi se pak zapojil v bostonském maratonu.

Nebyl to ale jeho první závod s protézami. Už na začátku dubna se Moroz zapojil od charitativního běhu proti rakovině plic v newyorském Central Parku. Tam běžel jako jeden z 8000 účastníku a dostalo se mu velkého potlesku a povzbuzování ze strany diváků, informoval server Patch .

Jeho sny tím ale nekončí. Moroz by se rád setkal s americkým prezidentem Joem Bidenem. Přál by si, aby mu mohl osobně ukázat, že Ukrajinci jsou nezlomný národ a bojují až do konce.