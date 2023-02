Úlovek, jaký se nevidí. Celníci zadrželi Malajce s 200 kg úhořů

Na letišti v Bruselu v pátek zadrželi šest občanů Malajsie, kteří se snažili z Belgie propašovat 200 kilogramů úhořů, respektive malých úhořích plůdků. Na černém trhu v Malajsii by za ně dostali asi 400 tisíc eur (zhruba 9,6 milionu Kč). Informoval o tom server The Brussels Times. Úhoř je na seznamu ohrožených druhů a z Evropské unie se do třetích zemí nesmí vyvážet, napsala agentura EFE.