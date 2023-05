Utěšit člověka, jehož hlava odmítá usnout. Kaplanovy příběhy z fronty

„Loni jsem byl u Severodoněcku v Luhanské oblasti u dělostřelecké jednotky. Bylo tam šílené bahno. Vojákům do zákopu jsem donesl varenyky (plněné těstovinové taštičky), no a přišel ke mně chlapík a říká, že by si potřeboval popovídat,“ začíná vyprávět vojenský kaplan Mychajlo Predko.