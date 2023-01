Útočníky, kteří napadli brazilské vládní instituce, odsoudil i Bolsonaro

Brazílie má za sebou krušný den. Přívrženci bývalého prezidenta Jaira Bolsonara v neděli kvůli nesouhlasu s výsledkem voleb vtrhli do budovy parlamentu v hlavním městě Brasília.

Incident, při kterém tisíce Brazilců zaútočily na budovy státních institucí, si okamžitě vysloužil srovnání s útokem na Kapitol, který 6. ledna roku 2021 otřásl Spojenými státy americkými, píše deník The Guardian. Podle bývalého soudce brazilského nejvyššího soudu Marca Aurélia Mella bylo dokonce dění v Brasílii „mnohem horší než to, co se stalo v Kapitolu“.