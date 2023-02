V Íránu našla MAAE stopy vysoce obohaceného uranu

K výrobě jaderné zbraně je potřebný uran obohacený na hodnoty kolem 90 procent. Odborníci však už dříve varovali, že Írán má dostatek uranu obohaceného na 60 procent, aby z něj mohl vyrobit palivo pro nejméně jednu jadernou bombu. Šéf MAAE Grossi v lednu uvedl, že by Teherán mohl vyrobit několik atomových zbraní, pokud by uran, který má k dispozici, ještě obohatil.

Podle náměstka amerického ministra obrany Colina Kahla by Íránu trvalo zhruba 12 dnů, aby získal dostatek štěpného materiálu na výrobu jedné jaderné bomby. Kahl to dnes podle agentury Reuters řekl na slyšení ve Sněmovně reprezentantů. Ještě v roce 2018 by to podle něj Teheránu trvalo celých 12 měsíců.