V Kanadě stále hoří lesy. Při zásahu zemřela 19letá hasička

Po hašení lesních požárů na západě Kanady tragicky zemřela devatenáctiletá hasička Devyn Galeová. Při práci v odlehlé oblasti poblíž města Revelstoke v Britské Kolumbii mladou ženu zasáhl padající strom. Ačkoliv se jí podařilo z místa vyprostit, později podlehla zraněním v nemocnici. Informoval o tom deník The Guardian.

„Při práci u hašení požáru byla moje sestra Devyn zasažena stromem a zabita. Jsem jí vděčný za všechno, co pro mě i pro ostatní udělala, zcela z dobroty a bez očekávání protislužby. Opravdu si to nezasloužila,“ napsal na instagramu její bratr Nolan Gale. „Byla tak milá a pozorná. Byla pečlivá, ohleduplná a pracovitá,“ dodal.

Horké počasí v jižní Evropě podle odborníků způsobuje tlaková výše Kerberos, kterou by měla vystřídat další anticyklóna Chárón, jež přinese ještě vyšší teploty . Ve dnes relativně chladnějším Madridu očekávají meteorologové po víkendu teploty nad 40 stupňů, na italské Sardinii až 47 stupňů.

Zároveň se prodlužuje část roku, kdy se plameny mohou ve velkém šířit. Zatímco kanadská sezona požárů v minulých letech běžně trvala od května do září, letos začala už v dubnu, popsala agentura ČTK.

Šíření požárů v posledních dnech provázely extrémně vysoké teploty, napsal deník The Washington Post. Minulý víkend se i v Severozápadních teritoriích vyšplhaly na hranici 100 stupňů Fahrenheita, tedy na necelých 38 stupňů Celsia.

Podle historika meteorologie Christophera Burta to bylo poprvé, co byla takto vysoká hodnota v západní hemisféře zaznamenaná severně od 65. stupně zeměpisné šířky.

Požáry kromě toho vypouštějí do ovzduší kvanta oxidu uhličitého a kouře. Tento týden se znečištění drželo nad Kanadou, ovšem po víkendu by podle zpravodajského webu Axios mohl kouř znovu proudit na jih do Spojených států.