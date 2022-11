Vakcínou proti opioidové epidemii. V USA zkouší novou zbraň

Vakcína proti fentanylu může přinést revoluci v boji proti americké „opioidové epidemii“, hlásí skupina vědců z University of Houston v Texasu po úspěšných testech na hlodavcích. Závěry publikované v časopise Pharmaceutics podle nich přicházejí v době hluboké krize – na předávkování opioidy (zahrnujícími i fentanyl) umírá v USA denně asi 150 lidí.

Takzvaná opioidová krize či epidemie se v USA začala rozvíjet od 90. let. Hlavní příčinou bylo hojné předepisování léků proti bolesti (včetně těch obsahujících právě fentanyl). Podle prestižního amerického centra lékařského výzkumu a vzdělávání Mayo Clinic začne opioidy zneužívat asi třetina lidí, kteří je dostanou předepsané proti chronické bolesti, přes 10 % se pak stane závislými.

Do skupiny opioidů patří vedle fentanylu například i morfium nebo heroin. Fentanyl je ale podle autorů výzkumu asi padesátkrát silnější než heroin a stokrát silnější než morfium. To zvyšuje riziko závislosti i předávkování. Fentanyl se hojně obchoduje i na černém trhu a dealeři ho často přidávají i do jiných drog.