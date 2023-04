Ve věku 103 let zemřel poslední žalobce z norimberských procesů

Ve věku 103 let zemřel americký právník a poslední žijící žalobce z norimberských procesů s čelnými nacisty Benjamin Ferencz. Muzeum holokaustu uvedlo, že svět přišel o „vůdčí osobnost v hledání spravedlnosti pro oběti genocidy“.

O úmrtí amerického právníka informuje s odvoláním na jeho syna zpravodajský list The New York Times (NYT). Ferencz zemřel ve spánku v pátek večer v domě s pečovatelskou službou v Boynton Beach na Floridě.

Ferenczovi bylo pouhých 27 let, když docílil odsouzení 22 čelných nacistů za válečné zločiny a zločiny proti lidskosti. Jeho představa o zlu se formovala v době, kdy byl židovským vojákem v Evropě a vyšetřovatelem válečných zločinů v koncentračních táborech Buchenwald, Mauthausen a Dachau, píše NYT.

Po většinu svého života se zasazoval o zřízení mezinárodního trestního soudu, který by stíhal pachatele válečných zločinů. Tento cíl se mu splnil v roce 2002. Byl autorem devíti knih a desítek článků, hovořil plynně anglicky, francouzsky, španělsky, německy, maďarsky a jidiš a vystupoval na světových mírových konferencích.

Ferencz se narodil v roce 1920 v Transylvánii. Nebyl mu ani rok, když jeho rodina emigrovala do USA, aby unikla antisemitismu. Nakonec se usadila v New York. Po absolvování práv na Harvardově univerzitě v roce 1943 narukoval do americké armády a zúčastnil se vylodění spojenců v Normandii a bitvy v Ardenách. Dosáhl hodnosti seržanta a nakonec se stal členem týmu, který měl za úkol vyšetřovat a shromažďovat důkazy o nacistických válečných zločinech.