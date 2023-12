Ve věku 95 let zemřela v exilu lékařka, která v Číně odhalila epidemii AIDS

Gao Yaojie byla gynekoložkou, která od roku 1996 pracovala s pacienty s AIDS. Čínská vláda se v té době domnívala, že virus HIV se přenáší pouze pohlavním stykem nebo z matky na dítě během těhotenství. Když se ale Gao Yaojie setkala s pacientem, který nespadal ani do jedné z těchto kategorií, obdržel však dříve transfuzi krve, odhalila masivní zdroj šíření této nákazy, píše BBC .

Gao Yaojie, známá jako babička Gao, navštěvovala postižené vesnice a mapovala výskyt onemocnění. Úředníci provincie Che-nan, ve které Gao Yaojie působila, nejprve praxi prodeje krve kryli. Poté, co lékařka oslovila reportéra The New York Times a z příběhu se stal mezinárodní skandál, ale činnost nezákonných podniků ukončili.