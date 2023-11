Věra Jourová přijela do Kyjeva. Jednat bude o boji proti korupci

Do Kyjeva dnes přijela místopředsedkyně Evropské komise Věra Jourová, oznámila to na sociálních sítích. S ukrajinskými představiteli by měla diskutovat zejména o boji proti korupci. Evropská komise doporučila na začátku listopadu zahájit s Ukrajinou přístupová jednání. Je podle ní nicméně potřeba, aby země, která se už déle než rok brání ruské vojenské agresi, pokračovala ve svém reformním úsilí. Návrh unijní exekutivy budou ještě muset na svém prosincovém summitu jednomyslně schválit prezidenti a premiéři všech zemí EU.