Video: Floridě hrozí „katastrofické“ vzedmutí moře

Idalia se dostala nad pevninu v oblasti Big Bend na severu státu, která už není součástí poloostrova Florida. NHC to označilo za „bezprecedentní událost“, protože žádný silný hurikán (kategorie 3 nebo vyšší) od počátku záznamů vedených od roku 1851 nevstoupil nad americké území právě tudy, píše server televize Fox News .

NHC předpovídalo, že bouře přinese do zasažených regionů 10 až 20 centimetrů srážek, přičemž na některých místech to může být i 30 centimetrů. Až překoná floridskou oblast Big Bend měla by Idalia putovat centrálními částmi států Georgia a Jižní Karolína. Ve čtvrtek nejspíš zasáhne východ Severní Karolíny.