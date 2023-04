Video: Legenda z Jamajky se nezapře, na školních závodech smazala další rodiče

Třetí nejrychlejší žena všech dob a několikanásobná zlatá medailistka z olympijských her a mistrovství světa Shelly-Ann Fraserová-Pryceová se na Jamajce zapojila do sportovního dne na škole svého pětiletého syna Zyona.

Pilně se připravuje na olympiádu v Paříži. Na OH v Pekingu v roce 2008 a Londýně v roce 2012 vybojovala zlato na 100 m a ve stejné disciplíně pět světových titulů.

Kvůli její výšce – měří pouhých 152 centimetrů – se jí přezdívalo „kapesní raketa“, nyní se jí říká „máma raketa“, přibližuje deník The Guardian atletku, která co do počtu titulů překonala i další legendu jamajského sprintu Usaina Bolta.