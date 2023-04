Video natočené z auta ukazuje, jak zle Chartúm poničily pouliční boje

Obyvatelé hlavního súdánského města se potýkají s nedostatkem vody, potravin i léků. Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) si boje vyžádaly už 459 obětí a 4072 zraněných. BBC zveřejnila odhad, podle kterého je nyní v Chartúmu asi 24 tisíc žen v pokročilém stadiu těhotenství, přičemž značná část nemocnic je kvůli konfliktu mimo provoz.

„Ze zhruba 80 nemocnic v Chartúmu, ať už těch veřejných, nebo soukromých, jich nefunguje skoro 60,“ popsala v rozhovoru pro Seznam Zprávy Češka Zdena Hasanová. V Súdánu žije už desítky let. Přestože tu zažila několik pokusů o převrat, ten aktuální je podle jejích slov nejnásilnější a nejintenzivnější. „Lékaři a sestry se nemohou dostat do nemocnic, protože na silnicích není běžný provoz a jsou nebezpečné. Dochází také léky a vypadává elektřina. Dopadá to nejvíce na lidi s chronickými nemocemi nebo na zraněné. Zdravotní péče je teď mnohem horší než za normální situace, což vnímám jako daleko větší problém než chybějící vodu nebo elektřinu v domácnostech.“